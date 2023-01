Mulher de Daniel Alves pede divórcio, diz TV

Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro, e sua mulher



já estaria atrás do divórcio. Em cana provisória sem direito a fiança, acusado de uma suposta agressão sexual cometida na boate Sutton, em Barcelona, ​​no dia 30 de dezembro. Agora o jogador da Seleção Brasileira teria recebido o pedido de divórcio da mulher.

Sua atual esposa Joana Sanz por meio de sua advogada. Conforme revelado no Programa Ana Rosa, transmitido pela Telecinco, uma das principais redes nacionais da Espanha, o motivo não seria justificado pela culpa ou não do futebolista, mas por ter reconhecido a infidelidade.

Já podemos confirmar que Joana Sanz pediu o divórcio a Dani Alves”. Além disso, ele conta como o jogador de futebol descobriu: “Seus advogados a informaram porque na semana passada ela pediu um encontro e ele disse que não queria”, disse a jornalista Letícia Requejo.

Além disso, ela acrescentou: “Também me dizem que Joana se arrepende dessas primeiras declarações em defesa do marido, algumas decisões que ela recomendou ao advogado de Dani Alves.”

Também foi noticiado que o jogador que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Catar teria rejeitado a possibilidade de ter um encontro cara a cara com sua esposa e assim poder se encontrar intimamente com sua companheira ou ver seus parentes diretos.

Neste segundo caso, o número de pessoas que poderão acessar será de no máximo seis, algo que o jogador também parece descartar.

Joana Sanz apagou recentemente todas as fotos nas redes sociais que tem com Daniel Alves, não poupando nem as do dia do casamento. Uma semana e meia após a prisão do jogador brasileiro, Joana não quer que seu perfil tenha nenhuma imagem do ex-jogador do Barcelona.

