Ciro Gomes é um dos candidatos à presidência da república e vai disputar as eleições ao lado de Jair Messias Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet, Soraya Thronicke – comparada à Patrícia Abravanel pela semelhança – e outros nomes, que deram uma entrevista recente ao “Jornal Nacional” e repercutiram nas redes sociais.

Caso Ciro ganhe consiga crescer na disputa eleitoral e vencer as eleições, Giselle Bezerra, casada com o político desde 2017, será a primeira-dama do Brasil. Durante entrevista no “Jornal Nacional”, na quarta-feira (24), as buscas pela mulher de Ciro bombaram na internet: “com quem o ex-governador do Ceará é casado”, “esposa do Ciro Gomes”, “Ciro Gomes é casado”, “quem é a esposa de Ciro Gomes” foram as 5 mais pesquisadas.

Nascida no Ceará, Giselle tem 43 anos, é produtora cultural e formada em rádio e TV. Além de ser apresentadora na live “Ciro Games”, ela já fez parte do programa “Planeta Xuxa” (1990), da atração “Rainha dos baixinhos” (2001-2002), onde atuava como dançarina e fez parte da equipe da série “Maysa – Quando fala o coração” (2009).

Em seu Instagram, ela acumula um pouco mais de 35 mil seguidores, no qual compartilha muitas fotos ao lado do pedetista e faz campanha para o mesmo.