Por solicitação do controle, equipes da Guarda Municipal de Americana compareceram na Avenida de Cillos, no início da tarde desta quarta-feira, local onde ocorreu um acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

Segundo informações, a condutora do veículo Honda Civic seguia no sentido Bairro/Centro quando na altura da Rua das Paineiras veio a perder o controle da direção, se chocando com outro veículo, um Jeep modelo Compass que seguia no sentido contrário. Em seguida, a motorista, de 23 anos, ainda colidiu com uma palmeira e um poste de iluminação no canteiro central.

Equipes do resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e a condutora foi socorrida e encaminhada para ao Hospital Municipal com ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana. O veiculo e pertences foram liberados para familiares da vítima.