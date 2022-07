Equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu a informação, na tarde desta segunda-feira, por volta das 14:30, de que um casal fazia uso de drogas na presença de uma criança na região da Praia Azul.

Chegando pelo local, em patrulhamento nas proximidades com base nas características recebidas, foi abordado um casal com uma criança de apenas 2 anos. Segundo a equipe, ao chegar no local, o homem, que estava alterado, contou que realmente estava fazendo o uso de drogas e tentou investir contra os agentes. Neste momento, a mulher tentou fugir com a criança e entrou em uma loja.

Após a detenção do rapaz, a equipe se deslocou até a referida loja e deteve também a mulher, que estava escondida no banheiro. Ao averiguar o carrinho da criança, os guardas encontraram dois tubos contendo cocaína. Questionada, a mulher informou que possuíam R$100 em dinheiro usados para comprar drogas. Afirmou, também que realmente fez uso da referida droga enquanto a filha de 2 anos amamentava.

Diante dos fatos, foi solicitado apoio da viatura e o GCM Mazeto e GCMF Ana Paula que, ao chegar pelo local, a GCMF fez a revista na parte feminina porém nada foi localizado. Ambos foram conduzidas a Central De Polícia Judiciária onde foi acionado o Conselho Tutelar e a conselheira tomou as medidas cabíveis conduzindo a criança a um lar emergencial.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência de Resistência e de porte de drogas, sendo as partes liberadas após os atos jurídicos pela Autoridade Policial.