Muita vespa e o rapaz chamou a Gama

Um rapaz se assustou com o tanto de vespa que tinha perto de sua casa.

O morador do Jardim Brasília chamou a Guarda Municipal para remover um enxame de vespas. O caso aconteceu nesta segunda-feira (30) em Americana. Um apicultor foi ao local analisar o caso e fazer o manejo dos insetos. A princípio, o solicitante notou o enxame na ponta do galho de uma árvore a quase três metros de altura. Ele acreditou a princípio serem abelhas.

Assim que chegou, o apicultor constatou que na verdade o enxame era composto de vespas. São animais mais agressivos e geralmente invadem lugares públicos atrás de comida. Após a identificação da espécie, o especialista fez o manejo e deixou a área novamente segura.

Em casos assim, o mais indicado é não se aproximar do abrigo ou do enxame. Evitar o trânsito de pessoas ou animais no local, para que os insetos não se sintam ameaçados e ferroem. Outro erro comum é permitir que pessoas não habilitadas tentem resolver a situação. É errado o uso de meios como fogo, jato de água, inseticidas, entre outros.

