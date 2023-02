Campeão de MuayThai adaptou treinamento a pessoas com restrição de movimentos

No Brasil cerca de 5 milhões de pessoas praticam artes marciais e o MuayThai vem se destacando pela sua funcionalidade de combate, defesa pessoal e base filosófica, que leva ao autocontrole físico e mental. Mesmo considerado um esporte violento, a luta originada na Tailândia vem sendo praticada por pessoas de todas as idades, inclusive por mulheres e pessoas com restrição de movimentos, para tonificação muscular e como auxiliar no emagrecimento.

O lutador Márfio Canolleti, um dos primeiros campões brasileiros a vencer títulos no exterior, criou no coração do Brooklin, em São Paulo, um Centro de Treinamento para receber os apaixonados pelo Muay Thai e oferecer treinamentos para quem quer treinar o combate, mas também para quem deseja buscar a boa forma dentro da filosofia do boxe tailandês.

“O Muay Thai é um treino dinâmico, no qual cada hora se aprende um movimento diferente e se trabalha o corpo todo. Em um treino de uma hora é possível perder até 600 calorias”, informa o lutador que foi o primeiro brasileiro a ser personagem do Playstation. Dependendo do foco da pessoa podemos adaptar para o ganho muscular ou perda de peso. Segundo ele, ” em uma dieta correta aliada ao treinamento é possível perder até 8Kg por mês”. A prática dessa modalidade se desenvolveu para uma luta em pé, que usa golpes de punhos, cotovelos, joelhos e canelas, além de lutas agarradas, porém, Canolleti criou uma técnica na qual pessoas com lesões de ombros, joelhos e até com deficiência física podem se exercitar com movimentos adaptados.

No caso de alunos de MuayThai com limitação de movimentos, Marfio Canolleti explica que o treino pode ser personalizado, ao tirar certos movimentos e adicionar outros, dependendo da limitação da pessoa. “Eu tenho um aluno, por exemplo, que é cadeirante. Ele faz treinos de braço e de abdômen, especialmente a aula de boxe. Tenho aluno que tem desgaste de quadril e faz mais braço, menos chutes e sem movimentos de rotação.

Um oásis tailandês em São Paulo

É em um sobrado no coração do Brooklin, na rua Texas, zona Sul de São Paulo, que o campeão de Muaythai se dedica a formar outros vencedores do Muay Thai, e também a receber aqueles que amam a luta tailandesa, ou simplesmente quem quer melhorar o condicionamento físico e mental. O Quinthai Muay Thai Camp possui ambientação inspirada na tranquila paisagem do país asiático e é onde acontecem os treinamentos sob inspiração nos camp da Tailândia. Em busca do conhecimento técnico vêm alunos de vários locais do Brasil e até mesmo de outros países. No centro de treinamento, Canoletti também recebe lutadores e até crianças a partir de 10 anos que querem se divertir, gastar energia e conhecer os fundamentos da luta. Muay Thai é um esporte de ataque e defesa, mas também tem uma filosofia de vida que obedece o companheirismo e a superação de limites com disciplina e respeito ao próximo.

Vovó de 65 se torna faixa azul no Jiu-Jítsu

Vovó do Ceará na ativa

Muitos acreditam que para praticar uma arte marcial é preciso dar início às aulas e dar os primeiros passos dentro dos tatames ainda na infância ou juventude. A ideia de que começar a prática na idade adulta não é possível é um grande equívoco e a praticante de Jiu-jítsu Theresa Christine, de 65 anos, é prova disso.

Theresa conquistou a faixa azul no Jiu-Jítsu, sob tutoria do Mestre Guilherme Santos, líder da Equipe Nova União Ceará, com exame realizado na AYO Training Gym. O amor pela prática da arte marcial vem desde 2019.

