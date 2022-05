Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira que abriu um inquérito para apurar se houve irregularidades na contratação do músico para um show no município fluminense pelo valor de R$ 1 milhão. O MP já havia anunciado investigações em shows de Gusttavo Lima em Minas Gerais e Roraima.

O cantor afirmou que ‘não pactua com ilegalidades’ e que não é seu papel ‘fiscalizar as contas públicas’. A prefeitura de Magé afirmou ter ‘plena convicção’ de que não há nada de errado com a contratação. Destinação de verba pública para shows municipais virou debate.