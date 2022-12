O movimento do comércio de Americana teve um resultado positivo este ano e animou comerciantes e a Associação Comercial de Americana (ACIA).

Diversas ações foram tomadas para fomentar a economia local por parte da ACIA, prefeitura e empresários parceiros. A que mais se destaca foi a colocação de guarda-chuvas coloridos que cobrem parte do calçadão e já atraiu milhares de pessoas.

A decoração de Natal na praça Comendador Muller também atraiu grande público e surpreendeu a administração municipal. A atração noturna incentivou a população a realizar as compras de Natal também no período noturno, o que animou os comerciantes locais.

Manoel Bachega Jr, da loja Calçados Bachega, afirmou que o movimento foi melhor do que os anos anteriores e afirma que as ações tomadas foram cruciais para o alto movimento. “Muito melhor que anos anteriores. A ACIA, juntamente com a prefeitura, desenvolveram várias ações que impactaram positivamente na volta das pessoas ao centro de Americana.

Todas as noites, o centro ficava lotado de famílias, que vinham ver as sombrinhas do calçadão a casa do Papai Noel ou nossa praça toda iluminada, que ficou linda. Durante o dia o movimento, como esperado, era menor com relação à noite, porém melhor que em anos anteriores”, concluiu o empresário.

O presidente da ACIA, Marcelo Fernandes falou em esperança. “Neste período tivemos oportunidade de sentir a esperança nas pessoas, voltamos ao presenciar otimismo algo que não via há muito tempo. As pequenas coisas também podem fazer a diferença. Acredito que é melhor fazer o simples do que não fazer nada”, disse.

O prefeito Chico Sardelli (PV) comemorou o volume de pessoas. “Fiquei muito contente em ver o grande volume de pessoas frequentando comércio da região central ao longo da semana, principalmente na noite desta sexta. Isso é fruto das ações conjuntas da prefeitura e da ACIA, com a decoração natalina, as sombrinhas no calçadão e o horário estendido, entre outras melhorias”.

Neste sábado, as lojas ficam abertas até às 17h.