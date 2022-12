O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira (2) que chegou o momento dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) aceitarem o resultado das eleições. Além disso, não avalia as manifestações dos bolsonaristas como antidemocráticas”.

Mourão concedeu uma entrevista ao jornal Gazeta do Sul. “Está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele foi eleito e agora tem que governar”, disse Mourão.

O general ainda afirmou que as manifestações dos bolsonaristas não são “golpistas”, e disse ainda que os atos deveriam ter acontecido quando Lula teve os direitos políticos restabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

“A partir do momento em que aceitamos participar do jogo com esse jogador, que não poderia participar, tudo poderia acontecer, inclusive ele vencer, conforme venceu”, acrescentou.