Nas entrelinhas, o vice-presidente da República Hamilton Mourão criticou o presidente Jair Bolsonaro em pronunciamento final do mandato que termina. No último pronunciamento deste governo, Mourão condenou “o silêncio e a irresponsabilidade de líderes que criaram um clima de conflito e expuseram as Forças Armadas sugerindo um pretenso golpe”. O derradeiro tapa em Bolsonaro, o fujão, foi fogo amigo.

Bolsonaro deixou o país esta sexta-feira e foi para os Estados Unidos, onde deve ficar por um mês. “Lideranças que deveriam unir a nação, deixaram com que o silêncio, ou o protagonismo inoportuno, criasse um clima de caos e deixaram que as Forças Armadas pagassem a conta, para alguns por inação e outros por fomentar um pretenso golpe”, disse o vice.