Motorola lança versão turbinada do moto e22

A Motorola lança a versão turbinada

do moto e22 no Brasil. Além do design elegante, acabamento premium e alto-falantes estéreo com tecnologia Dolby Atmos® [1], que proporcionam som multidimensional imersivo para curtir suas séries, músicas e jogos favoritos, o novo modelo traz como principal novidade 128 GB de armazenamento [2] e 4GB de memória RAM para desempenho mais potente e espaço suficiente para salvar todas as fotos, vídeos e séries favoritos do usuário. Para completar a experiência, o smartphone vem com tela HD+ de 6,5” e 90 Hz [3] de taxa de atualização, que garante imagens mais fluidas e cores mais vivas.

Em sua nova versão, o moto e22 vem equipado com câmera principal de 16 MP e um sensor de profundidade de 2 MP, que grava em Full HD em 30 fps. Todo o sistema possui Inteligência Artificial para que o usuário tire fotos de forma mais intuitiva. O aparelho também possui o Night Vision para fotos em ambientes com pouquíssima luz, revelando mais detalhes no escuro. Outro diferencial é o modo de Captura Dupla, que permite gravar vídeos ou tirar fotos usando as câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo.

A versão turbinada do moto e22 tem processador octa-core de 2,3 GHz, que acelera o telefone em todos os aspectos, incluindo conexões de rede mais estáveis, desempenho suave e o consumo mais eficiente. O modelo possui sensor de impressão digital, sem a necessidade de digitar senhas. Basta tocar no sensor de impressão digital localizado na lateral do dispositivo. Para quem precisa de ainda mais espaço do que os 128 GB disponíveis, o aparelho permite expandir a memória interna com um cartão de memória microSD de até 1 TB [4].

Por fim, a bateria de 4020 mAh tem duração de até 30 horas [5]. E, com o carregamento rápido de 10 W, o usuário terá rapidamente sua carga de volta, para curtir mais tempo longe da tomada.

Preços e disponibilidade

A versão turbinada do moto e22 chega ao mercado brasileiro a partir desta segunda-feira (16 de janeiro) nas cores grafite, branco, preto e azul por R$ 1.299.

Avisos gerais

Algumas funções, serviços e aplicativos dependem de acesso à internet ou outro tipo de sinal. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. A venda pode estar sujeita às políticas do seu provedor de acesso, incluindo assinatura de contrato de permanência mínima. Informações sobre duração de bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/avisoslegais. A memória indicada corresponde à memória total não formatada, a capacidade disponível para o usuário é menor. Este produto atende às exigências técnicas e legais relacionadas à exposição à radiofrequência. O nome MOTOROLA e o logotipo do “M” estilizado são marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Todas as demais marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. © 2022 Motorola Mobility LLC.

1. Dolby e Dolby Atmos são marcas registradas e não registradas da Dolby Laboratories, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

2. O armazenamento total indicado, também conhecido como memória RAM, corresponde à capacidade física total (bruta) do circuito de memória existente no dispositivo. O armazenamento interno disponível para o usuário, de maneira similar a outros equipamentos como computadores, é inferior à capacidade física total devido a diversos fatores como formatação (organização da estrutura lógica do componente para uso pelo sistema operacional), espaço ocupado pelo sistema operacional e necessário para funcionamento do smartphone, aplicativos, conteúdos, dados instalados, bem como espaço reservado necessário para atualizações do sistema operacional. A capacidade aproximada disponível para o usuário no aparelho comercializado (antes da sua configuração pelo usuário) pode ser encontrada nas especificações detalhadas disponíveis na página específica do produto que pode ser encontrada em www.motorola.com.br.

3. O modo automático tem taxa de atualização do dispositivo mínima de 60 Hz e máxima de 90 Hz. A taxa de atualização real pode ser menor e varia de acordo com os requisitos e limitações do app/conteúdo, configurações de modo do dispositivo e outros fatores.

4. A expansão da memória pode ser feita através de um cartão de memória padrão microSD, não incluso. O sistema operacional e/ou aplicativos podem ter limitações quanto à instalação, gravação ou cópia de conteúdos no cartão de memória. Em alguns aparelhos, o segundo cartão SIM e o cartão de memória microSD não podem ser usados simultaneamente. microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC.

5. Todas as informações referentes à duração da bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. O perfil de uso misto se baseia em dispositivos Motorola, com um cartão SIM, nas principais redes 4G LTE com excelente cobertura e inclui tempos de uso e espera. Configurações padrão de fábrica são aplicadas ao perfil misto para estimativa do desempenho de bateria. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo intensidade do sinal, configuração da rede, idade da bateria, temperatura de operação, recursos selecionados, configurações do dispositivo, serviços de voz, dados e outros padrões de uso de aplicativos.

Curta o canal Portal Novo Momento na rede de vídeos Youtube