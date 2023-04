Motorista de aplicativo reage a assalto e mata ladrão na SP-304

Um motorista de aplicativo reagiu a um assalto na madrugada deste sábado e acabou matando um dos criminosos. A ação ocorreu na Rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, altura do Km 123 sentido Piracicaba.

Segundo a Guarda Municipal de Americana, as equipes foram informadas, via controle, de que motorista de aplicativo teria sido vítima de uma tentativa de roubo, onde havia reagido e esfaqueado um dos indivíduos e que as partes estariam em fuga pela Rodovia Luiz de Queiroz na altura do km 123.

Diante das informações, foi realizado contato com a vítima pelo local que informou às equipes que é motorista de aplicativo e que nesta data realizou o atendimento de uma chamada nas proximidades da Avenida Brasil x Rua São Salvador até a Orla da Praia dos Namorados de dois indivíduos, onde, em dado momento, partes anunciaram o roubo fazendo ameaças em posse de uma faca encostada em sua barriga.

A vítima informou que em determinado momento, reagiu ainda no interior do veículo em movimento e conseguiu tirar a faca de um dos assaltantes e entrando em luta corporal, conseguindo esfaquear o indivíduo uma vez no interior do veículo. Ainda segundo ele, a briga continuou do lado de fora do veículo, onde acredita ter esfaqueado a parte novamente, que saiu correndo junto com outro autor em direção ao matagal ali próximo.

Foram realizadas buscas no local indicado pela vítima que as partes teriam fugido, onde foi localizado uma parte caída ao solo desacordado com ferimento de faca no tórax. Foi solicitado o resgate e o criminoso socorrido ao Hospital Municipal, que constatou o óbito.

Diante dos fatos, autoridade policial determinou a perícia no local. Após a elaboração do B.O.P.C de Roubo/ Excludente de Legítima Defesa a vítima foi liberada. No local dos fatos a faca usada no crime não foi localizada.

O assaltante morto não foi identificado e o B.O foi elaborado como desconhecido.

