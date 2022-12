Fagner Fernandes dos Santos, de 24 anos, morreu na noite de quarta-feira (7), após colidir a motocicleta que pilotava contra um poste de iluminação na Avenida Norte-Sul Vereador Antônio Carlos de Souza, nas proximidades do bairro 31 de Março, em Santa Bárbara d’Oeste.

No momento do acidente a motocicleta, com placa de Americana, era ocupada também por outro rapaz, de 22 anos, que está internado em estado grave.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os dois jovens seguiam de moto pela Avenida Norte-Sul Vereador Antônio Carlos de Souza, sentido 31 de Março, quando o motociclista, por motivos desconhecidos, perdeu a direção e bateu contra o poste.

As vítimas foram socorridas, mas Santos não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado no plantão policial como homicídio culposo na direção de veículo automotor.