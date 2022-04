A motociata “Acelera para Cristo” liderada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira que chegou até Americana teve a participação de 3703 motos de acordo com a CCR Autoban, responsável pela cobrança nas praças de pedágio em Campo Limpo, Itupeva e Sumaré. O Sistema de Monitoramento de Informações de Pedágio acompanhou a movimentação de motocicletas que participaram do evento.

Ao final do passeio, a concentração aconteceu no Recinto da Festa do Peão, em Americana, onde os organizadores falavam no trio elétrico da participação de 3 milhões de motocicletas.

As informações das praças dos pedágios foram adiantadas pelo Estadão e Folha de São Paulo.

A participação das motos foi menor em relação à motociata realizada pelo presidente em junho do ano passado, quando foi registrada a participação de 6600 motocicletas.