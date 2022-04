Uma mulher ateou fogo na moto do ex-companheiro no estacionamento do Hospital Municipal nesta quarta-feira, por volta das 10h. A mulher contou com a ajuda de uma comparsa. As duas acabaram presas.

Segundo a Guarda Municipal, o proprietário da moto suspeitou de sua ex-namorada e uma testemunha teria visto duas mulheres empurrando a moto, ateando o fogo e fugindo em seguida. A vítima mostrou fotos para as testemunhas, que confirmaram se tratar da ex-companheira.

Horas depois, a vítima informou à guarda que a suspeita estava no trabalho. A viatura foi até o local e deteve a autora do incêndio, bem como sua comparsa. A dupla foi encaminhada à cadeia de Monte Mor.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a unidade de resgate estava na emergência do HM quando foi acionado por populares que estavam no local. A equipe então prestou os primeiros atendimentos com extintores e solicitou a viatura de incêndio. A ação envolveu 1 viatura do resgate, 1 caminhão dos bombeiros e 6 militares. O fogo foi extinto e ninguém ficou ferido.