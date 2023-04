Moto Clube Duas Águias realiza romaria na Sexta-feira Santa

Mantendo a tradição, nesta Sexta-Feira Santa (07) acontecerá a 23ª Edição da Romaria de Motocicletas do Moto Clube Duas Águias ao Santuário de Bom Jesus de Pirapora. A concentração será às 6 horas, em frente ao Paço Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, localizado na Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera, com o percurso de 140 km. A iniciativa tem apoio da Prefeitura.

A romaria com motocicletas é a mais antiga do Estado de São Paulo, sendo esperado participantes de Santa Bárbara e cidades vizinhas. O evento faz parte da campanha “Zuera to Fora” que visa a participação de motociclistas cumpridores das exigências e do Código Nacional de Trânsito.

