Um homem foi detido esta semana após mostrar foto de sua genital para uma mulher no bairro Jardim Brasil, em Americana. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava próxima da Rua Benedito Ap. Bertossi quando pediu informações para um homem. O criminoso, segundo a mulher, teria imediatamente mostrado a ela uma foto de seu pênis no seu celular e perguntado, em seguida, o que a mulher achava.

A vítima saiu correndo avisar o seu irmão, que perseguiu o rapaz e conseguiu detê-lo até a chegada da Polícia Militar. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o autor prestou depoimento e foi liberado.

Imagem ilustrativa Após JornaldoZanaga.com.br