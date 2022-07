do yahoo.br- Andressa Souza, de 20 anos, morreu no último sábado, no Hospital da Vida, em Dourados, Mato Grosso do Sul, por causa de uma infecção causada por um piercing. A jovem estava internada na UTI havia 24 dias e, durante esse período, chegou a passar por uma cirurgia, segundo a mãe dela, a empregada doméstica Maria Aparecida da Silva Oliveira, de 47 anos.

— Foram feitos vários exames e aí o médico descobriu, segundo o que eles passaram para o meu genro, que teria sido por causa do piercing que ela estava usando. Ela teve uma infecção por causa do piercing. Essa infecção foi parar na corrente sanguínea e da rede sanguínea ela se alojou no cérebro. E afetou 37% do cérebro dela — disse.

Andressa havia colocado o acessório há dois meses. Maria não sabe se a filha foi a um local apropriado para fazer esse tipo de procedimento:

— Não sei se foi colado em algum lugar especializado. Ela não comentou nada comigo se a pessoa era um profissional. Ela só me disse que tinha pago R$ 60 para colocar com a moça.

De acordo com Maria, durante o tempo em que ficou no hospital, Maria ficou entubada. A jovem era casada e deixou um filho de apenas 3 anos.

— Ele também está inconformado porque por mais que seja pequenininho, viu a mãe dele naquela situação. Para ele está muito difícil. Se para a gente que é grande está difícil, imagine para ele que é uma criança, um bebê, que começou a vidinha dele agora. Ontem ele falou para mim no velório: “vovó, a minha paixãozinha” (se referindo à mãe). Isso me machucou muito — contou a mãe.

O corpo de Andressa foi sepultado neste domingo, no Cemitério de Cristo Redentor.