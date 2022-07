Morreu na madrugada desta segunda-feira dona Vanda, mãe do cantor Rodrigo José. Ela sofreu uma AVC e terá Velório no Cemitério da Saudade em Americana das 12h30 as 15h30.

Vanda foi professora e diretora de escola pública em Americana. Nos anos 60 começou a lecionar no Colégio Kennedy na gestão da diretora Paiolli. Por mais de 30 anos trabalhou como professora de matemática nas escolas Kennedy (Heitor Penteado), João XXIII e Risoleta Lopes Aranha.

Muito querida e atenciosa com todos foi convidada para ser diretora da escola João XXIII, cargo que integrou nos anos finais da sua carreira. Mas dar aulas era sua grande paixão. Confidenciou isso por várias vezes com seu filho, o cantor Rodrigo José, demonstrando saudades de voltar a lecionar.

Milhares de alunos receberam seus ensinamentos entre eles figuras bastante conhecidas e importantes de Americana e região como o ex-ministro Ralph Biasi, os prefeitos Frederico Polo Muller, Erich Hetzl Junior, entre várias outras autoridades e personalidades.

Ela era filha de Vécio Alves e Paulina Oliveira Alves.

Vanda era viúva de Jarbas Emke e deixa três filhos, Rodrigo, Rogério e Renato.