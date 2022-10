Por motivo de luto, pauta da sessão de hoje será apreciada na sexta-feira

Em virtude do falecimento do servidor Alex Borges, no início da tarde desta terça-feira (18), a 38ª reunião ordinária foi cancelada e o presidente Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), convocou reunião extraordinária para sexta-feira (20), às 13h, quando serão apreciados os projetos de lei nº 110/2022 e nº 163/2022.

Borges, que ingressou no Poder Legislativo barbarense em 2008, via concurso público, no cargo de contador, lutava contra um câncer. Ele deixa mulher e dois filhos.