O ator Guilherme Roberto, conhecido pelo papel como Sargento Pincel, em Os trapalhões, morreu, nesta quinta-feira (10/11), aos 84 anos. Ele, que também era humorista e dublador, estava internado na clínica São Vicente, na Gávea (RJ). O ator estava na segunda fase de uma quimioterapia contra o câncer.

A informação foi confirmada pela família no Instagram oficial do artista. “Apenas momentos felizes. É como ele gostaria de ser lembrado. Então, algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês”, publicaram.

Por mais de 30 anos, Guilherme deu vida ao emblemático Pinça (Sargento Pincel) e contracenava com o Soldado 49, interpretado por Renato Aragão. O ator era amigo próximo de Renato, com quem, inclusive, participou de diversos projetos artísticos mundo afora.