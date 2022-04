O empresário Ricardo Canteiro, do Hortifruti e da feira do Tivoli, morreu no final da tarde deste sábado em um acidente de carro. Canteiro sofreu um acidente voltando da chácara dele ontem. A batida aconteceu na estrada próximo à Ponte do Funil. Ele deixa 2 filhas, uma de 15 outra de 19. Era casado e tinha 40 anos Nas redes sociais, amigos, parentes e clientes comentaram lamentando profundamente a morte de Ricardo.

O velório acontece este domingo no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara d’Oeste.

O NM também externa profundos pêsames a parentes e familiares.