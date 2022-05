Morreu, nesta terça-feira, o professor João Marcus Sacilotto. A informação foi divulgada pelo irmão, Antonio Carlos Sacilotto, ex-vereador de Americana.

O velório será no Cemitério da Saudade, nesta quarta-feira, a partir das 7h00 até às 12h30. O sepultamento será no mesmo local.

“É com imenso pesar e tristeza que comunico o falecimento de meu irmão João Marcus Sacilotto.

Velório no Cemitério da Saudades, amanhã das 7:00 as 12:30h, onde será sepultado”.