Morre Pedrinho, maior matador do Brasil

O maior serial killer brasileiro de que se tem registro, conhecido como Pedrinho Matador, morreu em Mogi das Cruzes, em São Paulo, neste domingo (5). Ele foi encontrado morto na rua, segundo a Polícia Militar, após dois homens passarem de carro por ele e atirarem.

Ele foi baleado por volta das 10h deste domingo em frente à casa de uma irmã. Pedrinho Matador ainda foi atendido pelo Samu, mas morreu no local. Um veículo Gol preto, que estaria envolvido no transporte dos suspeitos, foi localizado. Ainda não está claro qual foi o motivo do crime.

Pedro Rodrigues Filho, 69, passou 42 anos preso, entre idas e vindas da prisão, e estava em liberdade desde 2018. Em entrevistas, ele declarou ter matado “mais de cem pessoas” e, oficialmente, foi considerado culpado por 71 homicídios. A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para apurar mais detalhes sobre a morte do homem e aguarda retorno.

