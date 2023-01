Odair morreu este domingo (15)



Um dos nomes mais populares ligado à Festa do Peão de Americana, Odair Berranteiro morreu este domingo. Odair José Felício tinha 48 anos. Filho de Nélson e Geny de Sandre Felício, tinha síndrome de down e ficou famoso por tocar o berrante na Festa do Peão de Americana. Atualmente, Berranteiro morava no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara.

Ele chegou a trabalhar na prefeitura na época do ex-prefeito Diego De Nadai (2009-14).

Em 2015, Berranteiro foi convidado para ser um dos principais atores no clipe da música ‘Playboy Fazendeiro’. O clipe da dupla Rio Negro e Solimões.Também participa do vídeo o compositor Jorge Moisés.

O velório acontece este domingo no velório Araújo Orsola em Santa Bárbara d’Oeste. Começando às 9h30. O enterro está previsto para acontecer às 15h30 no cemitério do Parque Gramado, em Americana.

Em 2018, o tocador de berrante mobilizou as redes sociais, depois de ser encontrado sozinho na Rodoviária de Campinas. Após ser encontrado, o post publicado por Josiante Oliveira, no Facebook atingiu 3,4 mil compartilhamentos e chegou até a família. Segundo a internauta, ele estava sem documentos, não se lembrava o nome e andava de um lado para outro. A família ficou sabendo pela internet e o buscou na rodoviária em Campinas por volta das 2h.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento