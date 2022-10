Foi no início dos anos 2000 que Magali – que também atuou na gráfica da família, a Gráfica Adonis – começou a editar livros. O primeiro deles “Poemas desenhos” (1999) foi de sua autoria. Desde então, por meio da Editora Adonis, priorizou revelar o talento de escritores e ilustradores de Americana e região, sempre movida pelo desejo de que a literatura abraçasse crianças e adolescentes, além das escolas e das famílias. E não apenas por meio dos livros, mas também pela experiência que é possível ter através deles. Assim como nas dezenas de projetos literários que coordenou, Adonópolis é um exemplo disso.

Estimulou o protagonismo em centenas de milhares de crianças, por meio do Projeto “Como nasce um livro?”, criado em 23 de setembro 2005 com o objetivo de apresentar o processo de criação de um livro, e também de estimular a leitura e a escrita. O livro “Letra Viva”, que em 2022 chegou à sua 10ª. edição, reúne a seleção dos trabalhos dos estudantes que participam do projeto ao longo de cada temporada.

Por meio do Quiosque Gostinho de Leitura, que ficou por muitos anos instalado no Parque Ecológico de Americana, também buscou democratizar o acesso à literatura, com eventos semanais gratuitos, como lançamentos literários e contação de histórias.

Como forma de homenagear Magali e em celebração à literatura, assim como ela fez ao longo de toda sua vida, as atividades programadas para Adonópolis neste sábado (22) e domingo (23) serão mantidas. O velório será realizado neste sábado, de manhã, no Cemitério da Saudade de Americana, com sepultamento às 14 horas.