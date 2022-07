Morreu na manhã desta terça-feira o professor e Jornalista Ary Jacobucci, famoso em Americana por ser editor do jornal do Tênis.

Uma amiga prestou homenagem a ele no Facebook. Leia abaixo

Além do Jornal do Tênis, minha coluna Geotênis, os campeonatos na ATC, os cafés e as boas conversas, que eram sempre verdadeiras aulas de conhecimento e cultura.

Que a paz lhe acompanhe nessa nova jornada.

Meus sinceros sentimentos a todos os familiares.