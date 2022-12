Morreu em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo o sacerdote católico padre Jonas Abib, de 85 anos. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da Comunidade Canção Nova às 23h59 desta segunda-feira. Com o pesar dos que se despedem e a esperança de quem acredita no Céu, a Canção Nova comunica a partida de Monsenhor Jonas Abib para a casa do Pai . O Sacerdote e Fundador da Canção Nova se fez “tudo para todos” e encerrou sua jornada neste dia 12/12/22.

Para que a Família Canção Nova, presente no mundo inteiro, possa se despedir do seu querido pai, o Sistema Canção Nova de Comunicação fará a cobertura das exéquias. Em breve postaremos mais informações.

Diz a íntegra da nota: O fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, 85 anos, faleceu na noite desta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, em Cachoeira Paulista (SP). Serão divulgadas mais informações sobre o velório, a missa de corpo presente e o sepultamento do sacerdote. “Felizes os que morrem no Senhor; doravante, diz o Espírito, descansem de suas fadigas, porque suas obras os acompanham” (Ap 14,13).

Internado nos últimos dias para tratamento de pneumonia recorrente, Abib realizava também um tratamento contra um mieloma – espécie de câncer – sendo que o motivo de sua internação foi uma resposta do organismo ao tratamento quimioterápico.

Fundador da Comunidade católica Canção Nova, tornou-se conhecido em todo o Brasil por suas palestras e seu trabalho ligado a emissoras de rádio e TV religiosas.

A morte de Jonas Abib ganhou rápida repercussão através das mídias sociais. Diversas pessoas fizeram postagens em homenagem ao sacerdote, cantor, pregador e comunicador.