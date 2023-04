Morre João Storck, da pref e cultura SB

Morreu na tarde deste sábado JOÃO BATISTA STORCK

Ele foi por décadas funcionário da secretaria de Cultura de Santa Bárbara d’Oeste. Estava aposentado há alguns anos.

Ele acabou falecendo de infarto por volta das 16:30h. Tinha com 68 anos e era viúvo de Claudia Regina Vianna Storck, deixando os filhos: Thiago e Priscila.



Início do velório às 12:00h do dia 08. Sepultamento saindo às 15:00h, do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério da Paz.

Residia no Parque Olaria em Santa Bárbara d’Oeste.

O NM externa os pêsames a amigos, familiares e companheiros de trabalho.