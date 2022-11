Morreu nesta quarta-feira Isabel Salgado, ícone do vôlei brasileiro. A ex-atleta foi anunciada na equipe de transição do presidente eleito Lula há dois dias e ia trabalhar dentro do grupo técnico da pauta de “Esporte”. Ela teve gripe, foi internada e teria dito a amigos que o teste de Covid tinha dado negativo.



Ex-jogadora ajudou a abrir as portas do vôlei feminino nos anos 1980 e assumiu papel importante para novas gerações de mulheres no esporte.