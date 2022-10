Morreu Bertinho Gallo, um dos fundadores da Festa do Peão de Americana. Era membro do Clube dos Cavaleiros de Americana e sempre estava envolvido na montagem da Festa.

Bertinho foi internado na última sexta (30) com sintomas gripais e dores no corpo. A suspeita é de febre maculosa. Betinho estava na UTI e faleceu no início da noite dessa segunda-feira (03) em razão de insuficiência respiratória.

Deixa mulher, as filhas Karina e Viviane, um enteado e dois netos.

Nossos sinceros sentimentos à família!