Morreu na madrugada deste sábado a ex-vice-prefeita de Nova Odessa Salime Abdo. Ela tinha 92 anos e foi a única mulher a ser vice-prefeita da cidade por duas vezes. Quando assumiu como Prefeita interina em 2011 (no lugar de Manoel Samartin) foi a responsável pela implantação da Secretaria de Educação na cidade.

PANDEMIA- Desde março de 2020, a educadora vinha tendo uma vida “reclusa, com saídas estritamente necessárias”. “E, quando isso acontece, faço com muito cuidado. Uso máscaras, luvas, álcool gel (quando não tenho acesso a água e sabão) para desinfetar as mãos e principalmente, não fico mexendo na minha máscara e mantenho distância das outras pessoas”, garantiu.

Em 2021, Salime foi uma das primeiras a realizarem seu pré-cadastro no site da Prefeitura de Nova Odessa e tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 já no dia 8 de fevereiro, junto ao primeiro grupo de idosos de 90 anos ou mais a serem atendidos pela equipe da Prefeitura que atua no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa.