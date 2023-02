Morre ex-vereador barbarense Reolando Lelis aos 88

Morreu na tarde deste sábado (25), o ex-vereador Reolando Lelis

Santana, aos 88 anos de idade. De acordo com a Funerária Araújo, ele morreu às 16h e era viúvo de Sebastiana Figueira Santana e deixou a filha Ângela.

Morador do jardim Mollon, Reolando exerceu o mandato de vereador durante a 33ª Legislatura, no período de 1989 a 1992, quando o prefeito era Isaías Hermínio Romano. Também foi servidor público municipal exercendo por muitos anos o cargo de chefe de Parques e Jardins da Prefeitura.

A Câmara Municipal deve decretar luto oficial no Poder Legislativo por três dias.

O ex-prefeito Denis Andia (MDB) prestou homenagem ao ex-vereador no twitter.

Sentimentos à família do Seo Reolando Lelis. Ele trabalhou durante muitos anos no prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e também foi vereador na cidade. Realizamos muitas coisas e até árvore plantamos juntos – essa foi na inauguração do Parque dos Jacarandás, em 2016.

