Morreu na noite passada o ex-prefeito de Campinas, Jacó Bittar, primeiro prefeito do PT eleito na cidade, em 1988. Ele tinha 81 anos e lutava contra a doença de Parkinson. Jacó foi eleito com 32,4% dos votos. Ele se candidatou novamente em 1996, mas não obteve sucesso.

Em 1973, fundou o Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulínia, e, em 83, liderou a primeira greve na Replan. Em 1980, foi um dos fundadores do PT ao lado de Olívio Dutra e Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1991, quando ainda era prefeito de Campinas, saiu do PT e se filiou ao PSB.

Apesar de ter deixado o partido que fundou, as lideranças tinham muito carinho por Jacó. Durante visita à região de Campinas no começo do mês de maio, Lula foi até a casa de Jacó para cumprimentá-lo.

O ex-prefeito tinha a doença de Parkinson, e estava com dificuldades para falar. A morte foi por complicações da doença.