Morreu este domingo o ex-jogador de futebol Roberto Dinamite

ídolo do futebol carioca e brasileiro, que fez história no Vasco, Portuguesa e Seleção Brasileira. Dinamite faleceu às 10h50 aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro e foi internado neste sábado, no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

Maior ídolo da história do Vasco, Dinamite já até fez novela e jogou com Pelé, que morreu nos últimos dias de 2022 e foi enterrado esta semana com velório gigante.

O NM deseja força aos familiares, amigos e torcedores, e agradece pelo legado deixado.

Em sua página no twitter, o Vasco da Gama @VascodaGama postou sua homenagem



É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz

