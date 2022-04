O ex-meio-campista Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira (14). Ele tinha 55 anos e sofreu um acidente de carro na segunda-feira (11), onde seu veículo bateu em um ônibus. Ele marcou época na seleção da Colômbia e no Corinthians. No Brasil, também jogou no Palmeiras e no Santos.

Corinthians, Palmeiras e Santos emitiram notas de pesar pela morte do atleta.

@CorinthiansÉ com muita tristeza que nos despedimos de um grande ídolo. Nosso capitão no primeiro titulo mundial, Freddy Rincón faleceu na madrugada desta quinta-feira. Eternamente em nossos corações SE Palmeiras @Palmeiras 1 h Lamentamos profundamente o falecimento do ex-jogador colombiano Freddy Rincón , campeão pelo Palmeiras e ídolo em seu país. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil! Santos FC @SantosFC O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Freddy Rincón. A lenda colombiana defendeu o Peixão entre os anos de 2000 e 2001. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do craque, que jamais será esquecido pela nação santista. Descanse em paz, Rincón!