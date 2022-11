Morreu nesta terça-feira 15, aos 73 anos, o ex-governador de São Paulo Luiz Antônio Fleury Filho (MDB). A causa da morte não foi divulgada. O emedebista comandou o Executivo paulista de 1991 a 1994. O velório será na Funerária Home, na Bela Vista. Fleury foi deputado, promotor de Justiça e professor. Filiado ao MDB-SP, ele era membro da Executiva Estadual.

As informações foram confirmadas por Baleia Rossi, presidente do MDB.

Massacre do Carandiru

Fleury Filho era governador à época em que ocorreu o Massacre do Carandiru, em outubro de 1992. Em depoimento no Júri Popular sobre o caso, em 2013, o ex-governador disse não ter dado a ordem para a invasão policial ao presídio, quando 111 presos foram mortos. Ele garantiu que, se estivesse em São Paulo naquele dia, teria dado a autorização.

“Não dei ordem para a entrada. Mas a entrada foi absolutamente necessária e legítima. Se estivesse no meu gabinete, teria dado [a autorização para a invasão da polícia]. A polícia não pode se omitir”, disse ele, durante o depoimento.

A Polícia Militar entrou no Pavilhão 9 da Casa de Detenção do Carandiru pouco depois do início de uma rebelião de presos. Segundo Fleury Filho, a informação era a de que alguns presos haviam morrido, após uma briga entre os próprios detentos.