O cantor Erasmo Carlos, o Tremendão, morreu no final da manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro. O cantor e compositor tinha 81 anos e havia sido internado às pressas com problemas pulmonares na manhã de hoje.

O Tremendão marcou a o rock brasileiro em mais de 50 anos de carreira e foi um dos grandes nomes da Jovem Guarda, ao lado de Wanderléa e Roberto Carlos.

Erasmo Carlos soube traduzir como ninguém o sentimento popular em centenas de canções cantadas por ele ou pelo parceiro Roberto Carlos. Fiel às suas raízes roqueiras sempre atualizou seu som às novas gerações, por isso nunca foi ultrapassado.