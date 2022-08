Morreu no final da noite desta terça-feira o empresário Zé Braz, da Boutique do Valdir. Jose Braz Uzan morreu por volta das 23h por complicações cardíacas. Ao lado dos irmãos, Zé Braz tocou a Boutique do Valdir por décadas funcionou na região central de Americana.

Amigos próximos prestaram homenagens a Zé Braz, que tinha 65 anos. Sua loja fica em frente Matriz Velha Santo Antônio no centro de Americana. Um deles escreveu, “Ao longo dos anos, foi muito carinhoso e atencioso com todos com seu humor singular e suas pegadinhas intermináveis”.