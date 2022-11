Morreu na manhã deste domingo o empresário Paulo Duarte Gavião, sócio do colégio Objetivo de Santa Bárbara d’Oeste. O óbito foi registrado por volta das 10:45h. Ele tinha 65 anos de idade, era casado com Edina Maria Caçador, deixando as filhas: Ana Paula e Julia. Gavião residia no Jardim Firenze em Santa Bárbara d’Oeste.

Início do velório às 7h desta segunda-feira, dia 28. O sepultamento está previsto para sair às 10h, do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério da Paz.

O NM externa os pêsames a parentes, amigos e a toda a comunidade do Objetivo Santa Bárbara.