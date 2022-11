Morreu esta terça-feira o diretor do Aeroporto de Americana Marcos Daniel Araújo. Era ligado ao deputado Cezinha de Madureira. Tinha 42 anos e teve complicações quando fazia uma cirurgia no coração.

TAmbém foi Diretor Técnico da MDARAUJO Engenharia Mecanica e Segurança do Trabalho e no Aeroporto trabalhava como Responsável pelo quadro de colaboradores, fiscalização de toda a área assim como as áreas de concessão. Preposto junto a ANAC, DEIC, DAC, DAESP.