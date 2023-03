Morreu na manhã deste sábado, o cartunista Paulo Caruso, 73 anos. O artista estava internado no Hospital 9 de Julho, na Capital. Paulo tratava um câncer.

Caruso teve destaque na carreira ao fazer as ilustrações inteligentes e bem humoradas dos entrevistados do programa Roda Viva, da TV Cultura.

Ele também atuou em veículos importantes do país como Folha de São Paulo e O Pasquim.

