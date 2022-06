Morreu na manhã deste domingo (5), em São Paulo, o ator Rubens Caribé, que esteve na minissérie “Anos Rebeldes” e na novela “Fera Ferida”, além de ter sido um nome relevante do teatro paulista a partir dos anos 1990. Ele tinha 56 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca enquanto realizava um procedimento do tratamento que fazia para tratar um câncer na língua. A morte foi confirmada por seu marido, o produtor Ricardo Severo.

Caribé estreou há 35 anos no musical “Hair” e também fez parte do Teatro do Ornitorrinco, companhia em que interpretou clássicos como Shakespeare e Molière. Já no início dos anos 1990, o artista foi para a TV Globo e esteve na minissérie “Anos Rebeldes”, clássico de Gilberto Braga, e “Fera Ferida”, novela de Aguinaldo Silva também no panteão da teledramaturgia do país.

Nos anos seguintes, o ator migrou para novelas do SBT, como “Sangue do Meu Sangue” e “Os Ossos do Barão”, e da Band, caso de “Serras Azuis”.