imagem de arquivo. Um homem morreu ao cair do andaime da obra em que trabalhava em Santa Bárbara d’Oeste. Fernando Santos, 39, morreu no final da tarde de ontem (27), em uma obra na sede da Sodave –Sociedade Dançante Veteranos de Santa Bárbara d’ Oeste, na rua Potiguares, Distrito Industrial. A Polícia Civil de Santa Bárbara d’ Oeste está investigando as causas de um acidente fatal

A esposa relatou que Fernando trabalhava na reforma de um prédio junto com outro trabalhador. Por volta das 16h30 sofreu a queda do telhado de uma altura de aproximadamente 7 metros e bateu a cabeça no solo. Ele foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao PS Dr Afonso Ramos.

O homem que trabalhava com a vítima confirmou que ele não usava capacete de segurança, apenas o cinto e não soube precisar o momento e circunstâncias que o equipamento falhou. Santos residia no Residencial Parque do Lago, era casado e tinha 4 filhos. O velório terá início às 12h30 e o sepultamento será realizado às 15h30, saindo do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério da Paz.

