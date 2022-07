Morreu nesta sexta-feira o barbarense Ademir José Gonçalves, o Ademir, quarto-zagueiro do Corinthians em 77. Era pai do ex vereador Gustavo Bagnoli e cunhado do ex prefeito Zé Maria de Araújo Jr.

Ademir morreu aos 75 anos, após sofrer um mal súbito.

Era casado com Elizabeth Bagnoli Gonçalves, com quem teve dois filhos: Gustavo Bagnoli Gonçalves e Bruno Bagnoli Gonçalves. Ele estava aposentado mas trabalhava como comentarista de futebol na Rádio Luzes daa Ribalta, em Santa Bárbara D´Oeste, sua cidade natal, onde nasceu em 19 de novembro de 1946.

Ele veio do XV de Piracicaba (SP) para o Corinthians em 1972 e antes de firmar no Corinthians chegou a ser emprestado para o Guarani.

Raçudo, Ademir não demorou a ganhar a simpatia da Fiel torcida. Ele foi o quarto-zagueiro titular (Zé Eduardo estava suspenso) do time que derrotou a Ponte Preta, por 1 a 0, no Morumbi, na final do Campeonato Paulista de 77. Ademir formou o miolo de zaga com Moisés.

Com a camisa do corintiana, onde jogou de 1972 a 1978, Ademir fez 215 jogos, marcando dois gols a favor e um contra. Os dados constam no “Almanaque do Corinthians”, de Celso Unzelte.