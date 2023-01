Novo presidente da Casa Morais

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Wagner Morais, e o vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, estiveram na sede regional do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo, em Rio Claro, na última terça-feira, em busca de apoio do governo estadual para solucionar os constantes problemas de alagamento enfrentados por motoristas que transitam pelas rodovias Arnaldo Júlio Maueberg e Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa.

“Com as chuvas registradas nos últimos dias, a situação foi agravada e a adoção de medidas para minimizar as ocorrências de pontos de alagamento se tornam cada vez mais urgentes”, afirmou Morais.

“Já conquistamos recursos para a iluminação da Rodovia Arnaldo Júlio Maueberg junto ao deputado Barros Munhoz e isso já vai resolver uma das deficiências dessa via, mas o acúmulo de água é outro ponto que precisa ser solucionado porque está causando danos aos veículos e colocando vidas em risco”, completou Pelé.

Os dois parlamentares salientaram que, no caso da rodovia Astrônomo Jean Nicolini, uma das principais vias de ligação entre Nova Odessa e Americana, as medidas incluem o desassoreamento de represas como a do Bosque Isidoro Bordon e do Instituto de Zootecnia. “Essas represas poderiam servir de bolsões de contenção da água de chuva se estivessem desassoreadas, evitando os alagamentos”, completou Morais.

Os vereadores foram recebidos pelo diretor regional do DER, Danilo Dezan, e protocolaram o ofício solicitando providências do Governo do Estado.

REQUERIMENTO – Pelé também é autor de um requerimento, protocolado na Câmara de Nova Odessa, em que solicita providências também por parte da Prefeitura de Nova Odessa para evitar novos alagamentos na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.

O requerimento de número 03/2023 deve ser incluído na pauta da primeira sessão ordinária deste ano, que acontece no próximo dia 06 de fevereiro, a partir das 14h.

