O vereador Wagner Morais é autor de requerimento em que questiona a prefeitura sobre a viagem do prefeito Cláudio José Schooder à Brasília para o encontro com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, no ano passado. “O vídeo do encontro foi, inclusive, exibido no Programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, no último domingo, em reportagem sobre o escândalo do MEC”, explicou.

Diante da repercussão do caso, o vereador questiona a prefeitura sobre os valores de gastos públicos com a viagem, como passagens aéreas e hotéis. Pergunta ainda se houve intermediários para que o encontro ocorresse, quem seriam essas pessoas e quais os valores pagos a esses possíveis intermediários. O parlamentar ainda pergunta quais recursos a cidade de Nova Odessa recebeu através do Ministério da Educação e se a Prefeitura efetuou algum tipo de pagamento ao ex-ministro, assessores ou intermediários.

O requerimento está na pauta da sessão da próxima segunda-feira (04/07), que tem início às 14h, com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook da Câmara.

O ESCÂNDALO DO MEC – O episódio que ficou conhecido como “escândalo do MEC” teve início após a realização de um evento denominado Gabinete Itinerante, em Nova Odessa, em agosto do ano passado. Um dos intermediadores do evento, o empresário José Edvaldo Brito, de Piracicaba, denunciou suposta cobrança de propina por pastores que atuavam junto ao ex-ministro da Educação, embora não tivessem nenhum cargo no ministério.

Prof. Antônio. UTI deve ter 5 leitos e ser mantida pelo município

O vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio, organizou uma comitiva de autoridades municipais para conhecer as instalações da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz na última quarta-feira.

“Minhas irmãs moram há mais de 30 anos em Porto Feliz e por isso eu sei que a iniciativa deu certo lá e quis levar o prefeito para conhecer e entender o que podemos aproveitar do modelo utilizado lá para trazer a experiência para Nova Odessa”, disse o vereador.

Segundo o parlamentar, a ideia é que a UTI de Nova Odessa comece a operar com pelo menos cinco leitos, totalmente custeados pelo município.

Integram a comitiva o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, os vereadores Oseias Jorge e Márcia Rebesquini, o secretário de Saúde, Silvio Corsini, o adjunto da pasta, Gleberson Milano, o diretor do Hospital Municipal de Nova Odessa, Lucas Bento, a enfermeira Mônica Monteiro, o secretário-adjunto de Finanças, Alessandre Ferreira e o adjunto de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Mota.

“Eu insisti para que a UTI fizesse parte do plano de governo do prefeito Leitinho durante a campanha e agora estou trabalhando, junto ao governo, para viabilizar a implantação desse que é um grande sonho da população da Nova Odessa”, disse o Professor Antônio.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, a administração pública busca modelos de gestão de unidades intensivas “municipais”, pois a obra da nova UTI do HMNO está na fase de alicerce.

O chefe do Executivo e a comitiva novaodessense foram recebidos pelo empresário e gestor da UTI da Santa Casa de Porto Feliz, Alexandre Ramos, pela gestora Vanessa Moreal e pelo gerente administrativo Marco Putenchen.

O prédio da UTI de Porto Feliz foi construído e equipado por um grupo de empresários. A construção teve início em junho de 2017 e a inauguração ocorreu em janeiro de 2019.

A Santa Casa de Porto Feliz é uma instituição filantrópica privada, gerida pela Irmandade, que mantém convênios com a Prefeitura e convênios médicos, entre elas a Unimed. Os médicos e funcionários são contratados através de empresa terceirizada.

A estrutura da Santa Casa oferece, além da UTI com sistema de isolamento para atendimentos de média e alta complexidade, a UTI 2 (de “retaguarda”, com três leitos), equipamento de tomografia, quarto humanizado do SUS e capela – tudo conquistado por meio das parcerias privadas e com a Irmandade.