Morais aposta na aproximação Câmara e empresas

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Wagner Morais

iniciou seu mandato com a iniciativa de fortalecer o diálogo e aproximar o Legislativo da população e das empresas da cidade. Por meio de agenda positiva, o presidente tem visitado as empresas para conhecer as necessidades dos empresários e de seus colaboradores com o objetivo de desenvolver políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda no município.

“Nova Odessa está em um corredor estratégico e, além da localização privilegiada, tem qualidade de vida, algo cada vez mais importante para as empresas e seus colaboradores. Além da atração de novos negócios, o poder público precisa estar próximo dos empresários que já se instalaram na cidade para garantir a manutenção dos empregos por eles gerados”, explicou.

Uma das indústrias visitadas recentemente foi a metalúrgica Huehoco ACP do Brasil, instalada no bairro Chácaras Reunidas Anhanguera, que está no Brasil desde 2008. Na mesma planta está a também metalúrgica Soluções Industriais do Brasil e juntas as empresas geram cerca de 100 empregos diretos. O faturamento anual das duas empresas soma R$ 130 milhões.

Wagner, que estava acompanhado do diretor geral da Câmara, André Faganello, foi recebido pelo CEO das empresas, Caio Attui. A Huehoco atua nos seguimentos automotivo, construção civil, setor alimentício e de bebidas, vacinas e produção de linha branca. Já a Soluções Industriais do Brasil tem como mercado de atuação o setor automotivo, construção civil, energia fotovoltaica, implementos agrícolas e aviários.

Leia mais Leitinho contrata 10 novos guardas-civis

“O crescimento e o desenvolvimento da Huehoco sempre tiveram como alicerces o respeito, a coragem e a dedicação, tanto entre nossos colaboradores como também para com nossos clientes. Temos hoje um portfólio de produtos tão variados que vão de soluções decorativas a sistemas técnicos no processamento de metais, atendendo diversos nichos de mercado”, explicou Attui.

A empresa realiza, entre outros atendimentos, processos de corte, pintura, estiragem e bobinamento de fitas metálicas, que podem ser personalizados de acordo com o projeto de seus clientes.

A Soluções Industriais do Brasil é especializada em fabricação de peças estampadas em metal e possui tecnologia de alta precisão de corte fino. Possui ainda tecnologia alemã que estende a resistência à oxidação em seus produtos.

“Muitas vezes as pessoas de Nova Odessa não conhecem o rico parque industrial que temos aqui, com indústrias de grande importância no mercado nacional e internacional. A Huehoco é uma grande companhia que contribui com nossa cidade não somente com a geração de emprego e renda, mas é também uma grande parceira da cidade em ações sociais”, lembrou Morais.

O presidente ainda ressaltou que dará sequência às visitas a empresas e estabelecimentos comerciais da cidade, assim como afirmou que a Câmara está de portas abertas a todos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento