O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, negou na noite desta quarta-feira (26) pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para investigar a alegação de irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádios. Como reação, Bolsonaro convocou seus ministros para uma reunião de emergência na noite desta quarta-feira e deu uma coletiva de imprensa reafirmando que as denúncias têm fundamento.

As pesquisas do começo da semana indicam que o adversário de Bolsonaro, o ex-presidente Lula (PT) segue favorito para ser eleito para um terceiro mandato no próximo domingo.

Para Moraes, os dados apresentados pela campanha sobre supostas irregularidades são inconsistentes.

Na mesma decisão, Moraes: