Com apenas nove bilhetes, um morador de São João da Boa Vista foi o contemplado com o prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Fiscal Paulista, da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). A 172ª extração do programa premia também outros quatro consumidores com R$ 500 mil cada – são habitantes de Mogi Guaçu, Praia Grande, Rio das Pedras e São Paulo.

Na extração de março concorreram os cadastrados que efetuaram compras em novembro de 2022 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. Foram ainda sorteados 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No sorteio exclusivo para as entidades filantrópicas, cinco instituições foram premiadas com R$ 100 mil cada. São elas: Associação Espírita a Caminho da Luz, de São José do Rio Preto; Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), de São José do Rio Preto; Casa Jesus Amor e Caridade, de São Paulo; Movimento Unificado de Defesa da Criança e Adolescente de Rua, de São Paulo; Pastoral do Menor e Família da Diocese, Franca. Outras 50 instituições foram sorteadas com prêmios de R$ 10 mil, somando o valor de R$ 1 milhão.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 172.

Confira os valores e municípios dos principais ganhadores:

Sorteio – Pessoa Física